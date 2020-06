KABAR SEDIH! Ibunda Tamara Bleszynski Sedang Sakit hingga Minta Maaf, Marcelino Lefrandt Ucap Doa

Tamara Bleszynski menghadiri peragaan fashion karya Ikat Indonesia by Diediet Maulana, yang bertajuk 'Romansa Gala' di Grand Hyatt Ballroom, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2013) malam.

KABAR SEDIH! Ibunda Tamara Bleszynski Sedang Sakit, Sahabat Bunga Zainal Ikut Panjatkan Doa Kesembuhan

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kabar sedih datang dari Artis cantik Tamara Bleszynski. Setelah lama tidak terdengar kabarnya Tamara Bleszynski emngunggah foto ibunya yang sedang sakit.

Unggahan tentang foto ibundanya yang sakit itu diunggah di akun Instagram miliknya:

"Semoga pintu maaf selalu terbuka utkku, ibuku sayang. Sehat selalu yah ma" tulis Tamara Bleszynski.

Doa pun mengalir dari netzen untuk ibunda Tamara Bleszynski.

Termasuk para selebritis tanah air.

@yuridarmas: Semoga sehat kembali buat nyokap ya Tam

@thejakartaview: Get well soon tante ... stay healthy TM, Zoe n Adrian ...

@wanda_haraa: Get well soon buat mama ida

@edward_akbar: Sehat selalu Mama Ida