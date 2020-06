Jadwal Acara TV Hari Ini Minggu 7 Juni 2020 ANTV RCTI SCTV Net GTV: Ada Mutiara Hati Quraish Shihab

POS-KUPANG.COM - Ikuti rangkuman jadwal acara tv hari ini Minggu 7 Juni 2020 di ANTV, RCTI, SCTV, Net, GTV, SCTV dan Trans TV.

Sejumlah tayangan menarik siap menghibur anda dan keluarga di rumah pada hari akhir pekan Ini.

Seperti tayangan Doraemon spesial yang tayang pada pagi hari di RCTI, kemudian anda juga bisa menyaksikan tayangan FTV di SCTV.

Kemudian bagi pecinta tayangan film bioskop trans tv anda bisa menyaksikan Godzilla, film Dredd dan film Standoff.

Sementara di GTV, pada malam hari akan tayang film Rambo: First Blood Part II dan film The Man With The Iron Fist.

semua tayangan menarik ini bisa anda saksikan dalam rangkuman Jadwal Acara TV hari ini Minggu 7 Juni 2020 :

Jadwal Acara Trans TV

05:00 Islam Itu Indah

06:30 Insert Pagi (L)