Jadwal Acara TV Sabtu 6 Juni 2020 RCTI MNCTV NET TV TRANS 7 GTV Indosiar, Diary Sarwendah TRANS TV

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ada baiknya untuk menyimak Jadwal Acara TV hari Ini Sabtu 6 Juni 2020 agar lebih tepat dalam menonton siaran televisi di RCTI, MNCTV, NET TV TRANS 7, TRANS TV, GTV, Indosiar.

Bioskop Trans TV besok malam dijadwalkan menayangkan film Hunger Games, The Last Days on Mars, dan Anaconda: The Hunt For The Blood Orchid.

Ilustrasi jadwal tv - Jadwal Acara TV Sabtu 6 Juni 2020: Film Hunger Games dan The Last Days on Mars di Bioskop Trans TV (Pixabay.com/mojzagrebinfo)



Sementara Big Movie GTV dijadwalkan menayangkan film Johnny English.

Selain itu, ada juga jadwal acara di Trans 7, SCTV, RCTI, MNCTV, dan Net TV.

Jadwal Acara TV Sabtu 6 Juni 2020

Berikut jadwal acara TV Sabtu (6/5/2020) yang Tribunnews.com kutip dari mncvision.id:

Jadwal Acara Trans TV

01.30 WIB Sinema Dini Hari

03.30 WIB Sinema Spesial