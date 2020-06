Nikita Mirzani Unggah Video Nyaris Telanjang Mantan Sajad Ukra Disorot hingga Mention Kim Kardashian

Nikita Mirzani Unggah Video Nyaris Telanjang, Mantan Sajad Ukra dan Teman Billy Syahputra Mention Kim Kardashian

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Artis Nikita Mirzani mengunggah sebuah video nyaris telanjang di akun Instagram miliknya @nikitamirzanimawardi_17, Rabu 3 Jui 2020.

Dalam video tersebut, Nikita Mirzani duduk di tepi kolam renang.

Ia hanya mengenakan bikini.

Sementara dadanya tidak mengenakan bra dan hanya ditutup dengan tangannya.

Untuk unggahan video ini, Nikita Mirzani bahkan memention Kim Kardashian.

"This one is for you BOY, you’re such a lost cause you’re name is crossed off “Not only @kimkardashian can break the internet”," tulis Nikita Mirzani.

"Choreography by @fherriioo. Video by @sparklingmoneyhoney Song by @madisonbeer - “SELFISH” #face #hair #love #loveyourself #selfie #me," tulis Nikita Mirzani lagi.

Unggahan ini langsung disorot netizen.

@aprie_shantoso: Sebagi publik figur apakah ini tidak terlalu nyai? dan jejak digital itu kejam dan tajam