Nikita Mirzani Unggah Video Nyaris Tanpa Busana, Turun Naik Perlihatkan Bagian Tubuh yang Montok

Nonton Nikita Mirzani Unggah Video Nyaris Tanpa Busana, Turun Naik Memperlihatkan Bagian Tubuhnya yang Seksi dan Montok

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Artis Nikita Mirzani bikin netizen heboh lagi. Ceritanya, dia mengunggah sebuah video nyaris Tanpa Busana di akun Instagram miliknya @nikitamirzanimawardi_17, Rabu 3 Jui 2020.

Dalam Video tersebut, Nikita Mirzani duduk di tepi kolam renang.

Ia hanya mengenakan bikini.

Sementara dadanya tidak mengenakan bra dan hanya ditutup dengan tangannya.

Dalam video terlihat Nikita Mirzani tampak sedang berlutut di pinggir kolam lalu salah satu tangannya turun naik mengambil air di kolam, sementara telapak tangannya yang lain menutup bagian payudaranya.

Meski ditutup, tampak sembulan payudaranya montok kelihatan menyembul dari samping.

Untuk unggahan video ini, Nikita Mirzani bahkan memention Kim Kardashian.

"This one is for you BOY, you’re such a lost cause you’re name is crossed off “Not only @kimkardashian can break the internet”," tulis Nikita Mirzani.

"Choreography by @fherriioo. Video by @sparklingmoneyhoney Song by @madisonbeer - “SELFISH” #face #hair #love #loveyourself #selfie #me," tulis Nikita Mirzani lagi.