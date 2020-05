Jadwal Acara TV Hari Ini Minggu 31 Mei 2020 RCTI SCTV GTV Raffi Ahmad & Billy Syahputra di TRANS TV

Jadwal Acara TV Hari Ini Minggu 31 Mei 2020 RCTI SCTV GTV TRNS 7, Raffi Ahmad dan Billi Syahputra di TRANS TV

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ada baiknya menyimak Jadwal Acara TV Hari Ini Minggu 30 Mei 2020 di sejumlah stasiun televisi RCTI, ANTV, SCTV, Indosiar dan GTV.

Banyak tayangan menarik yang jangan sampai dilewatkan jadwal acara tv program unggulan untuk Anda saksikan bersama keluarga.

Di pagi hari, anda dapat menyaksikan beragam judul FTV pilihan yang akan ditayangkan di stasiun SCTV.

Selanjutnya anda juga bisa menyaksikan tayangan film thriller di Big Movies Global TV yang berjudul Safe House.

Tidak kalah menarik lainnya anda bisa menyaksikan Now You See Me 2, sebuah film aksi para ilusionis tayang di Bioskop Trans TV pukul 19.00 WIB.

Masih banyak tayangan menarik lainnya yang bisa anda saksikan dalam jadwal acara tv hari Minggu 31 Mei 2020 RCTI, ANTV, SCTV, Indosiar dan GTV. yang berhasil SURYAMALANG.COM rangkum dari mncvision.id

Jadwal Acara Trans TV, Minggu 31 Mei 2020

Jam Tayang Program

00:00 Karma The Series