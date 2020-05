Pengorbanan Han So Hee hingga Kisah Adegan Ranjang dengan Kim Hee Ae di Drakor The World of Married

Han So Hee di Drakor The World Of Married

Pengorbanan Han So Hee hingga Pengakuan Adegan Ranjang Bersama Kim Hee Ae di Drakor The World of Married

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Han So Hee mengaku harus berkorban untuk bisa memerankan Yeo Da Kyung di Drama Korea ( Drakor ) The World of Married.

Han So Hee berperan sebagai orang ketiga dalam hubungan Sun Woo dan Tae Oh dalam drama The World of The Married.

"Produser mengatakan pada saya bahwa Yeo Da Kyung pasti cantik, jika tidak sulit bagi penonton untuk bersimpati dengan ceria," ujar Han So Hee dilansir dari Kstarlive, Kamis (28/5/2020).

Akrtis berusia 25 tahun ini mengatakan, selama syuting drama The World of The Married, ia harus memberikan perhatian ekstra untuk penampilannya. Soompi Aktris Korea bintang drama The World of the Married, Han So Hee.

Bahkan, Han So Hee mengaku harus menurunkan berat badan di beberapa bagian tubuhnya.

"Saya biasanya menimbang 47 kg, tetapi berat badan saya turun menjadi 45 kg untuk bagian terakhir dari drama," ujarnya.

"Saya juga fokus untuk menurunkan berat badan di beberapa bagian tubuh saya," kata Han So Hee melanjutkan.

Aktris yang memiliki tinggi badan 165 cm ini mengungkapkan metode dietnya dengan tak makan di pagi dan malam hari.

"Saya melewatkan sarapan dan makan sedikit dada ayam di malam hari," tuturnya.