Jadwal Acara TV Jumat 29 Mei 2020, Ada Si Ganteng Lee Min Ho & Jun Ji Hyun di Indosiar Malam Ini 

POS-KUPANG.COM - Berikut ini jadwal acara TV Hari Jumat 29 Mei 2020 di sejumlah stasiun televisi untuk menemani waktu anda.

Anda bisa menyaksikan tayangan menarik seperti The World Of The Married di Trans TV pada malam hari.

Selain itu anda bisa menyaksikan tayangan Skiptrace film komedi Hongkong yang dibintangi oleh artis fenomenal Jacki Chan.

Kemudian anda juga bisa menyaksikan tayangan Heart Series dan Keseruan aksi Mr Bean yang ditayangkan di SCTV.

Bagi pecinta film aksi anda bisa menyaksikan tayangan Taken 3 yang ditayangkan oleh Global TV dalam acara Big Movies.

Masih banyak tayangan menarik lainnya yang bisa anda saksikan bersama keluarga dengan menyimak jadwal acara tv yang dirangkum oleh SURYAMALANG.COM, dari Mncvision.id :

Jadwal Acara Trans TV

01:00 Sinema Dini Hari

02:30 Sinema Spesial

05:00 Islam Itu Indah