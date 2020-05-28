Jadwal Acara TV
Jadwal Acara TV Hari Ini Kamis 28 Mei 2020 RCTI SCTV TRANS 7 GTV, Ada Drakor Legend of The Blue Sea
Ad baiknya menyimak Jadwal Acara V Hari Ini di TRANSTV, TRANS7, SCTV, GTV, INDOSIAR, dan ANTV pada Kamis, 28 Mei 2020.
Jadwal Acara TV Hari Ini Kamis 28 Mei 2020 RCTI SCTV TRANS 7 GTV, Drakor Legend of The Blue Sea di Indosiar
POS-KUPANG.COM – Ad baiknya menyimak Jadwal Acara V Hari Ini di TRANSTV, TRANS7, SCTV, GTV, INDOSIAR, dan ANTV pada Kamis, 28 Mei 2020.
Tak terkecuali, stasiun TRANSTV menayangkan Drama Korea: The World of The Married pada pukul 19.00 WIB.
Dilanjutkan, CNN Indonesia Prime News, film Forbidden Kingdom dan The Tuxedo di Bioskop TRANSTV.
Sementara SCTV juga memiliki beragam tayangan, seperti Liputan 6 Malam, Buser, Sinema Dini Hari, Emak Ijah Pengen ke Mekah, dan Kata Ustadz Solmed.
Nah, apa saja program menarik lainnya?
Berikut jadwal acara di stasiun TRANSTV, TRANS7, SCTV, GTV, INDOSIAR, dan ANTV pada Kamis, 28 Mei 2020:
Jadwal Acara TRANSTV
05:00 Islam Itu Indah
06:30 Insert Pagi
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