New Sasando Hotel Persembahkan Tiga Menu Spesial Free Delivery

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Saat ini pandemi Covid-19 sedang mewabah salah satunya terkena dampak ke perhotelan yaitu penurunan Occupancy hotel, sehingga hotel menjadi sepi dalam beberapa bulan kemaren hingga sekarang.

"Saat ini kami manajemen New Sasando International Hotel Kupang yang bernaung di PT Flobamorata Bangkit International tetap optimis dan semangat dalam menghadapi pandemi ini. Kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik dari segi pembersihan dan penyemprotan Disinfektan secara reguler di setiap area hotel serta selalu mengecek suhu badan bagi tamu yang berdatangan ke hotel kami," kata Sales and Marketing Manager New Sasando, Dicky Rando, kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (27/5/2020).

Kata Dicky, dan juga setiap karyawan dan tamu wajib mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, serta menggunakan masker pada saat berada di area hotel.

New Sasando juga mempersembahkan menu promo free delivery khusus area Kota Kupang yang tak kalah menarik dari tiga macam menu yaitu Chicken Katsu With Sauted Mix Vegetable and Steam Rice,

Chicken Tocino With Sambal Matah Sauted Mix Vegetable and Butter Rice

Beef Bulgogi with Sauted Mix Vegetable and Butter Rice.

Ketiga menu ini dapat di pesan, special menemani waktu di rumah aja untuk hidangan makan siang sore atau malam, untuk pemesanan di mulai pukul 09.00 – 17.00 Wita.

"Soal rasa tak perlu di ragukan lagi, khusus pilihan menu bisa di request sesuai tingkat pedas bagi pecinta makan pedas dan tentunya sangat bersahabat dengan kantong Anda," tuturnya.

Dengan harga Rp30.000/ Pax. Ketiga dari jenis menu di atas sudah bisa anda dapatkan.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).

