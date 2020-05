Jadwal Acara TV Hari Ini Rabu 27 Mei 2020 SCTV RCTI GTV Trans 7, Ruben Onsu dan Sarwendah Trans TV

Jadwal Acara TV Hari Ini Rabu 27 Mei 2020 di SCTV, RCTI, GTV, Trans 7, Ruben Onsu Sarwendah Betrand Peto Trans TV

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ada baiknya menyimak Jadwal Acara TV Hari Ini Rabu 27 Mei 2020 di SCTV, RCTI, Indosiar, Trans 7, Trans TV, GTV. Ada Ruben Onsu di Trans TV.

Banyak tayangan menarik lainnya yang bisa disaksikan seperti The World Of The Married dengan keseruan kisah cintanya.

Anda juga bisa menyaksikan film Fantasi Percy Jackson dan The Lightning Thief hanya di Global TV.

Selain itu juga bagi pecinta doraemon anda bisa saksikan Doraemon Legenda Raja Matahari hanya di RCTI,

Masih banyak tayangan menarik lainnya yang bisa anda saksikan dengan menyimak progam jadwal Acara TV hari Ini, simak rangkuman program acara TV berikut ini :

Jadwal Acara GTV

00:30 Big Movies Platinum

01:00 MNC Shop

01:30 The Visit