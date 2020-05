Inilah Jadwal Acara TV, Kamis 21 Mei 2020: The Raid di Movievaganza Trans 7, The Secret Life of Pets di GTV





POS-KUPANG.COM - Hari ini Kamis 21 Mei 2020 merupakan hari libur memperingati kenaikan Isa Almasih ke Surga.

Berikut jadwal acara TV, Kamis 21 Mei 2020, The Raid di Movievaganza Trans 7, The Secret Life of Pets di GTV.

Berbagai stasiun TV menyuguhkan beragam acara TV menarik mulai dini hari hingga tengah malam.

Sebuah film aksi, The Raid, tayang di Movievaganza Trans 7 pukul 22.00 WIB.

Selain itu, di Bioskop Trans TV pukul 23.30 WIB tayang sebuah film thriller kriminal yang berjudul Alex Cross.

Di GTV pukul 15.00 WIB tayang sebuah film animasi komedi yakni The Secret Life of Pets.

Dikutip dari mncvision.id, berikut jadwal acara TV, Kamis (21/5/2020):

01:00 Ragam Cerita

01:30 Unstoppable