Belanja Mudah dari Rumah dengan The Body Shop Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Di tengah pandemi global COVID-19 yang sedang terjadi di dunia termasuk Indonesia, The Body Shop® berkontribusi untuk memberikan donasi sebesar Satu Milyar Rupiah kepada WeCare.id yang digunakan untuk pembelian Alat Pelindung Diri yang saat Ini sangat dibutuhkan oleh para tenaga media yang menangani pasien postif COVID-19.

Selain itu, The Body Shop® juga membuka penggalangan dana bersama pelanggan The Body Shop® melalui donasi di kasir ataupun melalui WeCare.id via link www.wecare.id/ thebodyshoplawancovid19Store Leader the Body Shop Lippo Plaza Kupang, Endah Novanto, kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (19/5/2020), menyampaikan dalam kondisi seperti ini, The Body Shop® ingin untuk tetap selalu ada.

Bahkan, lanjutnya, lebih dekat dengan para pelanggan setianya. Oleh karena itu, The Body Shop® meluncurkan Home Experience Program sebagai alternatif berbelanja yang memudahkan loyal customernya yang ingin berbelanja tanpa harus keluar rumah.

Kata Endah, bagi elanggan yang berbelanja melalui Home Experience Program akan mendapatkan promo diskon sebesar 20% untuk semua produk yang berlaku hingga 3 Juni 2020.

Selain itu, ada juga Home Experience Package yang terdiri dari Skincare Package, Body Care Routines, Makeup Special Bundles dan juga Fragrance Package dengan harga spesial mulai dari Rp. 100.000,- hingga Rp. 749.000,- yang bisa Anda dapatkan melalui website The Body Shop® www.thebodyshop.co.id.

Home Experience Program berlaku mulai hari ini sampai dengan 3 Juni 2020.

The Body Shop®, katanya, meluncurkan Home Experience Program sebagai bentuk komitmen untuk tetap melayani kebutuhan para pelanggan setia The Body Shop® dan memastikan bahwa customer dapat memperoleh produk The Body Shop® favorit mereka tanpa harus datang ke toko.

Menurutnya, Home Experience Program bisa diakses melalui website The Body Shop® www.thebodyshop.co.id, chat customer care The Body Shop® di 08111785115 dan dapat juga berbelanja melalui beauty assistant di beberapa kota di Indonesia.

"Customer bisa cek di www.thebodyshop.co.id/ dirumahaja untuk mengetahui nomor WhatsApp beauty assistant di kota masing-masing lalu chat beauty assistant kami dan menjelaskan produk apa saja yang ingin dibeli, melakukan pembayaran melalui transfer bank dan kemudian produk akan diantar di hari yang sama,” kata Endah.

Saat ini, keselamatan dan kesehatan karyawan dan juga customer merupakan prioritas bagi The Body Shop®.

Menurutnya, salah satu yang sudah dilakukan adalah pendistribusian perlengkapan sanitasi dan kesehatan ke lebih dari 1.300 karyawan toko di 42 kota dan karyawan di Distribution Center The Body Shop®.

Selain itu, jelasnya, mewajibkan seluruh karyawan toko dan juga karyawan di Distribution Center The Body Shop® untuk menjalankan standar kesehatan agar semua produk sampai ke tangan konsumen dengan aman. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).