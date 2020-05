Najwa Shihab Protes saat Agnez Mo Ucapkan Hal Ini, Jadi Kamu Komen Itu Pas Aku Lagi Jelek

POS-KUPANG.COM - Najwa Shihab dikenal akrab dengan berbagai kalangan, tak hanya kalangan pejabat dan politisi, tetapi kalangan artis dan selebritis Indonesia pula.

Dekat dengan Ariel NOAH, Najwa Shihab tampak santai memberikan komentar di laman sosial media milik mantan kekasih Luna Maya tersebut.

Presenter Najwa Shihab juga akrab dengan penyanyi kondang Indonesia yang saat ini go internasional, Agnez Mo.

Dalam sebuah tayangan channel Youtube, Najwa Shihab tampak memprotes ucapan penyanyi ternama Agnez Mo.

Hal ini berawal saat Najwa Shihab dan Agnez Mo tengah membicarakan soal banyaknya Perempuan yang tidak yakin terhadap kemampuan diri sendiri.

Dan ternyata penyebab persoalan ini adalah maraknya kasus Bullying terhadap sesama Perempuan.

Najwa Shihab merasa saat ini banyak Perempuan yang justru kerap melakukan intimidasi atau bully terhadap Perempuan lainnya.

Agnez Mo setuju dengan apa yang diucapkan Najwa Shihab.

"Tapi do you ever feel sometimes judgement itu justru datang dari sesama Perempuan," ujar Najwa Shihab, dilansir dari Youtube Najwa Shihab.

"Of course ya itu mungkin kita nggak cukup hanya dengan patriarki yang ada di society tapi justru empowering the women," ungkap Agnez Mo.

"Contohnya kalau ada Perempuan yang misalnya nggak pakai make up di sosial media, kayaknya boleh nih para Perempuan komen 'oh you so beatiful', in your own skin, dan aku selalu berusaha untuk ngelakuin itu," paparnya.

Namun saat Agnez Mo menjelaskan hal tersebut, Najwa Shihab justru memprotesnya.