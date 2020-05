Foto Mesra Syahrini dengan Pria Lain Tersebar, Natizen Luna Maya Lebih Baik Hingga Singgung Harta

POS KUPANG.COM – Belum cukup dengan vodeo syur, kali ini foto-foto mesra sosok mirip Syahrini bermesraan dengan pria lain beredar di dunia maya

Foto yang berlatar belakang kota paris dengan menara Eifel menjadi saksi pasangan beda jenis kelamin tersebut

Kemesraan yang dipamerkan bukanlah di tempat privat namun di tempat umum

Ada juga natizen yang membandingkan Luna Maya yang lebih baik dari Syahrini

Foto-foto dalam bentuk slide dengan latar lagu miliknya

Josh Groban - You Raise Me Up tersebut se

Tersebut memperlihatkan aksi yang romantic degan seorang pria yang kemungkinan seorang pengusaha tajir dari Singapura

Foto-foto yang dipublikasikan oleh di akun instagram liohk_official tersebut memuat beragai macam komentar di laman intagram tersebut, bahkan ada natisen yang menyebut Syahrini jarang nyanyi tapi memiliki harta berlimpah

• ZODIAk CINTA & ASMARA,Ramalan Zodiak Cinta ,Jumat 15 Mei 2020, Virgo 2 Pilihan,Scorpio Cinta Memudar

• China Tembakkan Rudal Nuklir Bawah Laut Terbarunya yang Bisa Sampai ke AS, Bikin Gentar Paman Sam

• Adik Artis Korea Masuk Islam Ikut Jejak Sang Kakak, Bahagia Saat Puasa Ramadhan Pertama

Foto-foto ini pun langsung mendapat tanggapan beragam dari natizen. Hingga ada yang meduga hidup mewah Syahrini dibiayai oleh pria tersebut Kire2:bule singapore ini kenal pp angkat kgk ya

Sementara para natisen ramai-ramai member komentar seperti