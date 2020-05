Spoiler The World of Married

Spoiler Drakor Pelakor The World of the Married Episode 14, Yeo Da Kyung Rebut Hati Anak Ji Sun Woo

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Drama Korea atau Drakor Pelakor berjudul A World of Married Couple atau The World of the Married kian hari kian memikat penggemarnya.

Episode 13 drama Korea A World of Married Couple atau The World of the Married membongkar perilaku negatif Lee Joon Young.

Pada episode drama Korea A World of Married Couple sebelumnya, anak Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh itu diketahui mengidap gangguan kleptomania.

Karena gangguan kleptomania itu, Lee Joon Young diam-diam suka mencuri barang teman-teman di sekolahnya.

Perilaku Lee Joon Young itu terungkap hingga akhirnya membuat Ji Sun Woo cemas.

Lee Tae Oh bertanya pada Lee Joon Young alasannya melakukan hal itu.

Lee Joon Young mengaku, tindakannya adalah sebuah kesalahan.

Ia kemudian menyinggung soal kesalahan Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh yang memilih untuk bercerai.

Tindakan Lee Joon Young membuat seorang teman sekolahnya terluka.