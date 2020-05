Sebulan Ditinggal Glenn Fredly, Mutia Ayu Curhat Mulai Belajar Ikhlas, Ibunda Gewa Tulis ini

POS-KUPANG.COM - Tepat di hari ini, genap satu bulan Musisi Glenn Fredly meninggal dunia.

Di hari ketigapuluh kepergian Glenn, sang istri, Mutia Ayu, memohonkan doa agar dirinya selalu senantiasa dilapangkan oleh Tuhan.

Hal ini diungkapkan Mutia Ayu dalam unggahan Instagramnya di akun @mutia_ayuu.

Mengungkapkannya dalam sebuah foto, Mutia dan Glenn saat sedang menggunakan baju adat.

Satu momen kebahagiaan dengan sang suami saat sedang berada di Sumba, Nusa Tenggara Timur.

"Dear God, bantu aku untuk mengubah apa yang tidak bisa aku ubah."

"Bantu aku, untuk menerima apa yang telah hilang dariku," tulis Mutia Ayu dalam captionnya dikutip Grid.ID, Kamis (7/5/2020).

Tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, Mutia selalu menatap kedepan dan percaya akan hidup yang telah digariskan oleh Tuhan untuknya.

Mutia pun mengaku sekarang sudah ikhlas telah ditinggal sang suami untuk selama-lamanya.

"Bantu aku, untuk menerima apa yang telah hilang dariku, Bantu aku untuk melihat kedepan."

"Pada berkat-berkat yang telah engkau sediakan untukku karena aku percaya rancanganMU bagiku selalu yang terbaik. Saya ikhlas #30days," imbuh Mutia Ayu.

Dari unggahannya ini, istri penyanyi asal Ambon ini pun mendapatkan banyak dukungan dari para netizen dan rekannya.

"Amin, tangan Tuhan sedang merenda, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya," tulis @laveniaoviola.

"You can do it kak! Hugs for you and Gewa," ujar @wandaomar.

"Amin, Tuhan pasti menuntun, menyertai dan memberkati mba Mutia dan si cantik tercinta, GBU mba," komen @rennyyiwa.

(GRID.ID)