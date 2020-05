Deddy Corbuzier Sebut Luna Maya Bodoh, Mantan Ariel NOAH Sedih Karena Tahu Fakta Ini

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Deddy Corbuzier blak-balakn menyebut Luna Maya bodoh karena mantan kekasih Ariel NOAH itu mengenakan kalung anti virus.

rupanya mengakui pernah unfollow Instagram milik artis peran Luna Maya.

Alasannya, Deddy Corbuzier menyebut lantaran sudah banyak orang yang dia follow dalam Instagramnya sehingga memilih unfollow beberapa orang.

Tak hanya itu, saat itu terjadi perubahan pada Instagram.

“I think waktu itu saya unfollow you because saya follow lebih dari seribu orang,” tutur Deddy Corbuzier dalam channel YouTube Luna Maua seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (2/5/2020).

Mendengar fakta itu Luna langsung sedih.

Apalagi dia mengetahui tak bisa mencolek akun dari Deddy Corbuzier.

“Jadi gue enggak take it personal ya. Soalnya gue waktu itu sedih di-unfollow, karena gue waktu itu tag enggak bisa,” ucap Luna Maya.

Dengan adanya hal ini, Deddy akan berusaha untuk kembali membuat akun Instagram dia dan Luna Maya terhubung.