Tayang Beberapa Jam Lagi, Episode 11 The World of Married Menyingkap Teka-teki Kematian Hyun Seo

Kamun penasaran bagaimana dan apa yang terjadi di episode 11 The World of Married.

POS-KUPANG.COM- Siap-siap sebentar lagi episode 11 The World of Married akan tayang.

Memasuki episode 11, drama Korea The World of The Married semakin menghadirkan ketegangan antara pemainnya.

Seperti yang terlihat di akhir episode 10 ketika Sun Woo (Kim Hee Ae) berniat mengembalikan amplop berisi uang kepada Min Hyun Seo (Shim Eun Woo).

Sun Woo justru melihat sesosok mayat yang telah dibungkus kantong mayat tergeletak dengan syal berwarna krem pemberiannya kepada Min Hyun Seo yang sudah berlumuran darah.

Ji Sun Woo pun terkejut melihat syal miliknya yang ia berikan pada Min Hyun Seo.

Dari spoiler episode 11 yang telah tayang di episode 10, terlihat kilas balik saat Park In Kyu (Lee Hak Joo) mengajak Min Hyun Seo meninggalkan Gosan setelah mendapat uang dari Lee Tae Oh.

Ji Sun Woo yang melihat syal miliknya berada di TKP Stasiun Gosan, meminta agar diizinkan untuk melihat.

Sun Woo mengatakan kemungkinan orang yang meninggal tersebut adalah orang yang dicarinya.

Rumor pun beredar di rumah sakit, mengatakan orang yang tewas di Stasiun Gosan adalah kenalan Ji Sun Woo. Saat penyelidikan di Stasiun Gosan dilakukan, ditemukan keanehan.