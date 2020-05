Lihat Hebatnya Wander Luiz Bersama Persib Bandung di 3 Pekan Pertama Liga 1 2020, Ini Buktinya

POS KUPANG.COM--- Wander Luiz menjadi fenomena tersendiri bagi Persib Bandung. Harus menjalani masa seleksi sekitar satu bulan sebelum dikontrak, dia mampu membuktikan diri layak diidolakan bobotoh.

Dalam tiga pekan pertama Liga 1 2020 --sebelum kompetisi dihentikan-- dia menggebrak. Kini, dia menduduki tangga pertama dalam daftar pencetak gol sementara dengan empat gol.

Lebih spesial, dia selalu membobol tiga gawang lawan.

Apa Kata Bobotoh - Aksi Geoffrey Castillion dan Wander Luiz bersama Persib Bandung di laga lawan Melaka United. (Foto: Tribun Jabar/Deni Denaswara) (kolase Tribun Jabar)

Ganjarannya pun jelas, Wander Luiz juga selalu masuk Best Team of the Week yang dirilis oparator kompetisi.

Best Team of the Week #1 (Instagram @liga1match)

Di pekan pertama, Wander Luiz mencetak brace alias dua gol untuk Maung Bandung ketika menghadapi Persela Lamongan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (1/3/2020). Dia membukukan gol kedua dan ketiga sehingga Persib menang 3-0.

Performa itu membuatnya menjadi pemain terbaik di pekan pertama.

Ada tiga nama pemain Persib lainnya yang juga masuk best team. Victor Igbonefo yang menjalani laga bersama Persib lagi setelah semusim sebelumnya bermain di Liga Thailand, diduetkan dengan Jaimerson Silva (Madura United) di jantung pertahanan.

Wander Luiz dan Joel Vinicus saat beradaptasi di Stadion Sport Jabar Arcamanik, Minggu (12/1/2020). (tribun Jabar/Ferdyan Adhy Nugraha))

Dua pemain Persib lainnya berada di list cadangan. Kiper Teja Paku Alam yang menjalani laga debut bersama Persib Bandung, serupa Wander Luiz, menjadi cadangan M Ridho (Madura United) yang terpilih sebagai kiper utama.

Nama lainnya adalah Kim Jeffrey Kurniawan. Kim merupakan kejutan yang disodorkan pelatih Robert Alberts. Sebab, saat menjalani persiapan di pramusim, Robert seakan tidak memproyeksikan Kim berada di daftar 11 pemain utama.

Joel Vinicius dan Wander Luiz mengikuti sesi latihan Persib Bandung di Stadion Sport Jabar Arcamanik, Selasa (14/1/2020) (Tribun Jabar/Syarif Pulloh Anwari) ((Tribun Jabar/Syarif Pulloh Anwari))

Best Team of the Week #2 (Instagram @liga1match)

Setelah menyetor empat nama di best team pekan pertama, Persib cuma kebagian tiga nama di pekan kedua.