Dijodohkan dengan Ariel NOAH, Reaksi Dita Soedarjo eks Denny Sumargo Disorot, Netizen Heboh 

POS-KUPANG.COM - Nama Ariel NOAH mendadak dihubungkan dengan Dita Soedarjo. Diketahui, dia adalah mantan kekasih Denny Sumargo.

Awalnya, Dita Soedarjo memposting video terkait masker melalui akun instagramnya, @ditasoedarjo, Minggu (27/4/2020).

Dalam tulisan captionnya, dia sama sekali tak menyinggung nama Ariel NOAH.

"BAPER masker - bawa perubahan ! Bukan perasaan beli masker sambil berdonasi sembako ready stock di @dlovedd26 banyak barang lucu2 dan masker anak2 dan sanitizer jg wangi2! Shop now dan berdonasi di waktu sama sebagian profit buat bantu saudara2 kita yg membutuhkan @dignitysocial wa admin! Wishing your here to warm my lonely nights

Perut makin besar maklumin ini qarantina makan terus stay positive! Stay strong! #baper #masker #shopforgoodcauze #charity #sugarhigh @haagendazsid #stressdirumahAja," tulisnya.

Lalu, kolom komentar pada akun Instagram Dita Soedarjo ramai dengan ungkapan penggemar dan follower yang mengatakan bahwa dirinya memiliki kemiripan dengan Yeo Da Kyung di drama Korea The World of the Married.

Dita membalas komentar para follower yang menyatakan kemiripan penampilannya dengan Da Kyung.

Perawakan Da Kyung yang imut dan mungil, kata Dita, tidak sama dengan dirinya yang memiliki tubuh berisi dan curvy.

Dita Soedarjo (instagram)

Interaksi antara Dita dan penggemarnya tersebut bergulir lucu serta hangat, tetapi satu komentar terselip dan cenderung tidak nyambung dengan pembahasan yang ramai di unggahan tersebut.

Ya, seorang follower menuliskan bahwa Dita merupakan calon pacar Ariel NOAH.

"Calon pacar Ariel NOAH ma Dhita..." tulis @arul_mebel.