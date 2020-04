Ngevlog Bareng, Pertanyaan Luna Maya ke Sophia Latjuba Bikin Heboh, Jawaban eks Ariel NOAH Disorot

POS-KUPANG.COM - Keseruan Luna Maya dan Sophia Latjuba ngevlog bareng, saling memuji kecantikan hingga ngobrol asmara.

Adanya pandemi corona membuat Luna Maya tak bisa banyak bekerja di luar rumah.

Sahabat Ayu Dewi tersebut memilih untuk menjadi Youtuber dengan ngevlog bareng beberapa artis melalui video call.

Kali ini Luna Maya ngevlog bareng artis Sophia Latjuba.

Momen tersebut terlihat dari vlog YouTube Luna Maya 'GIMANA RASANYA JADI SOPHIA LATJUBA?' Senin (27/04/2020).

Luna Maya mengatakan banyak wanita yang menganggumi dan ingin menjadi seperti Sophia Latjuba.

"Banyak perempuan yang mengagumimu.

Gimana rasanya?" tanya Luna dalam bahasa Inggris.

Namun Sophia mengatakan dirinya tidak merasa cantik.

"Aku melihat kaca setiap hari dan why it's that?" kata Sophia Latjuba

Mendengarnya Luna tertawa.

"Aku nggak tahu. Luna, aku bersumpah tidak merasakan hal tersebut.