Aktor Terlibat Skandal Prostitusi Muncul Drakor The World of The Married Terancam Diboikot

Drakor The World of The Married

POS-KUPANG.COM - Ini kabar buruk untuk para penggemar Drama Korea,The World of The Married.

Drama kesayangan anda terancam diboikot setelah kemunculan aktor terlibat skandal prostitusi.

Kepopuleran drama Korea The World of The Married akhirnya terganggu.

Drama Korea The World of Teh Married memang menjadi buah bibir akhir-akhir ini.

Sampai saat ini, The World of The Married menjadi sinetron dalam daftar favorit pemirsa setelah Sky Castle di stasiun JTBC.

Alur cerita drama ini sukses mengobrak-abrik emosi penonton, sebab menceritakan rumah tangga yang hancur karena adanya perebut laki orang alias pelakor makin seru.

Namun kali ini bukan karena jalan ceritanya yang makin menggegerkan justru terdengar kabar drama The World of The Married terancam kena boikot K-net.

Hal ini berawal saat JTBC menayangkan episode baru yakni Episode 10 The World of The Married.

Episode 10 tersebut menampilkan aktor Lee Kyoung Young di mana beberapa tahun lalu tersandung skandal besar.

Dalam cuplikan ada adegan Sun Woo mendatangi Yeo Byeong Gyu (diperankan oleh Lee Kyoung Young), bapak mertua Tae Oh untuk menawarkan pertukaran kesepakatan antara Sun Woo dan Tae Oh.