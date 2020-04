Penerbangan Penumpang Komersil Bandara El-Tari Kupang Belum Ditutup ?

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Oncy Rebon

POS-KUPANG. COM|KUPANG- Penerbangam komersil bandara El Tari Kupang yang sebelumnya dikabarkan akan tutup pada Kamis, 24/04/2020 ternyata tak sesuai kenyataan. Aktivitas keberangkatan maupun kedatangan pada penerbabgan domestik masih berjalan lancar.

Pantauan POS-KUPANG. COM, Kamis, 24/04/2020, tampak ruang Customer Service keberangkatan sesak dengan para penumpang yang melakukan Check in. Banyak penumpang mondar-mandir dan berdiri di depan ruang Customer service, menanti giliran untuk melakukan check in. Pada teras terminal keberangkatan terlihat banyak penumpang yang duduk bersila di lantai maupun berdiri menanti jadwal keberangkatan.

Para aparat keamanan melakukan pengawalan ketat. Sesekali mereka mengusir penumpang maupun pengantar yang tidak menggunakan masker ketika mendekati terminal keberangkatan.

Dance, salah satu calon penumpang pesawat Wings air IW-1931 tujuan Alor, kepada POS-KUPANG. COM, membenarkan hal itu. " Iya, tadi pesawat tujuan Bajawa sudah berangkat. Kalau tujuan Alor baru-baru ada informasi, katanya tunda keberangkatan ke jam 1 nanti. Bukan ditutup tetapi ditunda penerbangan. Saya tidak tahu bagaimana dengan penerbangan tujuan daerah lain, ujarnya.

"Saya memiliki keperluan yang sangat mendesak di Alor dan mengharuskan saya untuk segera pulang. Saya sudah dengar informasi terkait pemberhentian penerbangan komersial ini, pagi tadi ketika membuka pesan di grup WhatsApp. Ada teman-teman yang mengirim info tentang pemberhentian penerbangan pada hari ini. Ternyata hari ini penerbangan masih beroperasi. Tetapi tiket pesawatnya saya sudah beli sejak hari sabtu kemarin, tegasnya

"Informasi yang saya dengar dari pengumuman tadi katanya untuk sementara waktu di tunda semua penerbangan bukan ditutup. Karena mungkin menindaklanjuti himbauan bapak Gubernur terkait pencegahan penularan Corona Virus Disease (Covid 19), ungkapnya (CR5)