Universitas Muhammadiyah Berlakukan Pembelajaran Daring Dan Non Daring Bagi Mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Kupang Berlakukan Pembelajaran Daring Dan Non Daring Bagi Mahasiswa

POS KUPANG. COM| KUPANG -- Universitas Muhammadiyah Kupang, Jl. K. H. Dahlan No. 30, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, memberlakukan pembelajaran Daring Dan Non Daring Bagi Mahasiawa, mendukung himbauan pemerintah terkait pandemi Covid 19.

Kami telah mengeluarkan dua surat edaran. Dasarnya adalah protokol pemerintah, menteri kesehatan, himbauan dari pemerintah pusat, provinsi, kota, fatwa pimpinan pusat Muhammadiyah dan surat majelis pendidikan tinggi pimpinan Muhammadiyah.

Surat edaran ini, berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahaan di perguruan tinggi Muhammadiyah Kupang, di tengah Pamdemi Covid 19.

Hal ini dikatakan Dr. Zainur Wula, M.Si Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, kepada Wartawan POS KUPANG. COM, Senin, 20/04/2020.

"Sebenarnya perkuliahaan tidak diberhentikan. Apabila diberhentikan perkuliahan berarti tidak ada pekuliahan online, pemberian tugas melalui online dll, ujar Zainur

Zainur mengatakan, kami menggunakan dua metode yaitu, daring dan non daring. Perkuliahaan non daring berarti mahasiswa diberikan tugas seperti, modul, meringkas buku dan melakukan review terhadap buku sesuai dengan prosedur pembelajaran. Dan ada pula tugas lain seperti makalah yang diprasyaratkan oleh dosen untuk setara dengan SKS mata kuliah yang bersangkutan selama satu semester.

Hal ini juga merupakan himbauan pemerintah sesuai dengan kondisi spesifik di lingkungan daerah masing-masing. Perkuliahan tidak berjalan monoton secara daring saja.

• Kolaborasi Apik Penyuluh dan Petani di NTT Ditunjukan Saat panen Padi Ditengah Pandemi Covid

• Di Nagekeo Anak Perempuan Usia 15 Tahun Ditemukan Tewas di Embung

Nah, bagaimana kalau para akses untuk mengikuti kuliah daring tidak dapat dijangkau oleh para mahasiswa, tukasnya. (Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Ray Rebon)