Calon Suami Masuk Islam Ikut Keyakinan Cita Citata, Pernikahan Segera Dilaksanakan

POS KUPANG.COM -- Pernikahan merupakan momentum yang sangat bahagia di awal berumah tangga

Namun tidak sedikit tantantang yang harus dihadapi antara lain berbagai jenis perbedaan, salah satunya adalah keyakinan

Pedangdut Cita Citata pun harus mengalami hal itu. Cita Citata yang ingin melepas masa jandanya terhalang dengan perbedaan keyakinan dengan calon suami yang meripakan warga Belanda

Namun kini segala penghalang terbuka lantaran calon suami sudah mengikuti keyakinannya dengan menjadi mualaf

Sehingga keinginan Cita Citata melepaskan status janda dan menikah kembali bersama Roy Geurts perlahan mulai menjadi kenyataan.

Roy Geurts diketahui memutuskan menjadi mualaf, Jumat (17/4/2020) siang.

Pedangdut Cita Citata memakerkan cincin pertunangan ((Warta Kota/Arie Puji Waluyo))

Hal tersebut diketahui setelah pemilik akun Instagram @dipoditiro mengunggah video durasi pendek 3 menit 54 detik yang menjelaskan proses mualaf yang dijalani Roy Geurts.

"Congratulations bro @rygts. Alhamdulillah (Praise to Allah) who has guided you to Islam, the path to success in his life and the next," tulis @dipoditiro, Jumat petang.

Keinginan mualaf pria asal Belanda tersebut untuk memeluk agama Islam diduga terkait rencananya menikahi Cita Citata.