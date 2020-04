Marta Mbuik, pedagang sembako di pasar penfui, Senin, 13/04/2020, POS KUPANG. COM, RAY REBON

Harga Lombok Di Pasar Mengalami Kenaikan Drastis Rp. 60.000 per kilogram

POS KUPANG. COM| KUPANG -- Harga lombok di pasar Penfui mengalami kenaikan drastis Rp. 60.000 per kilogram, dari harga awal Rp. 20.000 per kilogram.

Hal ini dikatakan salah seorang penjual sembako di pasar penfui, Marta Mbuik saat ditemui Wartawan POS KUPANG, Senin, 13/04/2020, dilokasi berjualan.

Marta mengatakan, harga lombok dipasar akhir-akhir mengalami kenaikan, dari harga awal Rp. 30.000 sampai Rp. 60. 000 per kilogram.

Lanjut Marta, Berkaitan dengan Pandemi covid 19, dikaitkan lagi dengan kenaikan barang2 sembako, kami mengalami penurunan pendapatan, uang yang kami peroleh saat ini tidak cukup untuk membeli bahan- bahan berjualan yang sudah habis terjual.

"Semoga harga barang-barang bisa normal kembali, supaya bisa ramai pembeli. Karena akhir-akhir ini pembeli berkurang, pasca merebaknya pandemi covid 19. Ungkap Marta (Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Ray Rebon)