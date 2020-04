Cantiknya Anisha Pacar Pangeran Brunei, Ini Sosok dan Foto-foto Calon Menantu Sultan Bolkiah

Pangeran Abdul Mateen sekolah militer (instagram)

Pangeran Abdul Mateen (TribunStyle.com/Instagram @tmski)Pangeran sempat mengenyam pendidikan di Royal Military Academy Sandhurst, United Kingdom, dan lulus dengan pangkat Letnan II pada 2011.Ia juga telah berhasil meraih gelar Master of Arts dari School of Oriental and African Studies, University of London.5. Pilot