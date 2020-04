Nikita Mirzani Unggah Percakapan Terakhir dengan Glenn Fredly, Suami Mutia Ayu Sebut ini

POS-KUPANG.COM - Kepergian Glenn Fredly masih menyisakan duka mendalam bagi artis kontroversi Nikita Mirzani.

Tiga hari pasca meninggalnya Glenn Fredly, Nikita Mirzani mengenang sosok suami Mutia Ayu dengan mengunggah chatting terkahir mereka.

Glenn Fredly meninggal dunia Rabu (8/4/2020) sore karena penyakit radang selaput otak atau meningitis yang dideritanya.

Glenn juga disebut sempat menjalani perawatan di rumah sakit atas penyakitnya ini.

Siapa sangka di tengah sakit yang ia derita ini, Glenn rupanya tetap aktif melakukan kegiatan sosial untuk wabah covid-19.

Terungkap dari postingan Nikita Mirzani yang ia bagikan di story instagram.

Nikita mengunggah percakapan terakhir dengan Glenn terkait bantuan yang rencananya akan ia berikan langsung ke Ambon.

Mengunggah percakapan tersebut, Nikita pun menulis kalimat pilu dimana Ia sangat tidak percaya akan kematian sang musisi.

"Still can't believe," tulis Nikita menambahkan emoji nangis.

Nikita Mirzani bongkar chat terakhir dengan Glenn Fredly (Instagram/nikitamirzaninawardi_17)

Sebelumnya diberitakan, duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air di tengah pandemo covid-19 yang dihadapi Indonesia.