Ucapan Selamat Paskah 2020, Ini Daftar Kalimat yang Menyentuh Kirim ke Sahabat, Pacar & Kerabat

POS KUPANG.COM -- Perayaan Paskah tahun 2020 tidak seperti biasanya, umat Nasrani tetap akan mengenang Kebangkitan Yesus Kristus meski tidak harus ikut dalan ibadah di gereja

Meski demikian ucapan selamat Paskah bisa disampaikan melalui media antara lain SMS , Whatsapp , facebook maupun media lainnya

Kirimlah ucapan selamat Paskah 2020 kepada keluarga dan sahabat, serta teman-teman.

Anda bisa mengirimkan ucapan berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia.

Kirimkan ucapan tersebut melalui SMS atau chat WhatsApp.

Anda juga bisa mengirimkannya melalui DM Instagram atau untuk pasang status di media sosial.

Di sini Anda bisa mengirimkan ucapan berupa kata-kata yang penuh makna.

Dilansir Tribunjabar.id dari berbagai sumber, inilah kumpulan ucapan Paskah 2020 dalam bahasa Inggris.

1. “The save life is so blessing with us. Happy easter day"