Sang Suami Rayhan Maditra Jadi Petugas Medis Tangani Pasien Corona,Begini Dukungan Isyana Sarasvati 

Dukungan Rara Sekar diunggahnya melalui akun Twitter, Minggu (5/4/2020).

Pada unggahannya, mantan anggota duo Banda Neira itu membagikan foto Rayhan yang tengah mengenakan seragam medis lengkap dengan APD (Alat Pelindung Diri).

"My heart breaks a little seing this photo. Stay safe @rayhanmaditra and all the health professionals who are fighting hard to make sure we all survive this pandemic."

"Hatiku agak hancur melihat foto ini. Tetap aman @rayhanmaditra dan semua profesional kesehatan yang berjuang keras untuk memastikan kita semua selamat dari pandemi ini," tulis Rara seperti dikutip Grid.ID.

twitter/rarasekar Dukungan Rara Sekar terhadap Rayhan Maditra melalui akun Twitter.

Dukungan Rara Sekar kemudian diunggah ulang oleh Isyana Sarasvati melalui fitur Story di Instagramnya.

Isyana menuturkan terima kasih atas dukungan dari sang kakak untuk Rayhan Maditra.

"Thank you for the support @rarasekar," tulis Isyana.

Musisi serba bisa itu juga turut memberikan semangat dan ucapan terima kasih untuk sang suami dan para petugas medis lainnya.

"Semangat suamiku dan semua pahlawan medis yang berjuang di luar sana. Kami mendoakan terus dari rumah," sambung Isyana.

"Terima kasih atas jasa dan pengorbanan yang telah diberikan," pungkas pemilik album 'Lexicon' itu.

instastory/isyanasarasvati Dukungan Rara Sekar diunggah ulang oleh Isyana Sarasvati melalui fitur Story di Instagramnya.

(*)