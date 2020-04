Nong Susar Tewas Dalam Peristiwa Laka Lantas di Waigete Sikka

POS-KUPANG.COM|MAUMERE--Peristiwa laka lantas kembali merenggut nyawa pengguna jalan.

Kali ini, peristiwa laka di ruas jalan Maumere-Larantuka tepatnya di Desa Nanga Tobong, Kecamatan Wae Gete, Sikka, Minggu (5/4/2020) sore.

Kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol EB 6129 BL VS Honda Beat No. Pol EB 6099 BN.

Data yang diperoleh POS-KUPANG.COM di Mapolres Sikka, Senin (6/4/2020) siang menjelaskan, adapun identitas pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter dan Honda Beat serta saksi.

Pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol EB 5129 BL yakni Nikolaus Nong Susar (29), warga Watubala, Desa Wairterang, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka tewas alias meninggal duni di TKP laka lantas.

Pengendara sepeda motor honda Beat No. Pol EB 6099 BL bernama Rudi (24), warga Kolibuluk, Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Sikka

Sedangkan saksi ada tiga orang.

Menurut keterangan para saksi, pada Minggu tanggal 5 April 2020, sekira pukul 18.00 wita, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol EB 5129 BL VS pengendara sepeda motor honda Beat No. Pol EB 6099 BN.

Kejadian tersebut berawal dari pengendara sepeda motor honda Beat melaju dari arah Larantuka (Timur) menuju arah Maumere (Barat) dengan kecepatan tinggi dan sesampainya di TKP.