Manohara Tiba-tiba Muncul dan Mengaku Pindah Agama, Begini Kesibukan Baru Mantan Ardi Bakrie

"Some people claiming to be family members are putting out false statements regarding my beliefs.

(Beberapa orang yang mengaku menjadi anggota keluarga dan meletakkan pernyataan salah mengenai keyakinanku.)

I have never addressed this publicly before as religion is an extremely private matter between oneself and God.

(Aku tidak pernah membahas hal ini secara terbuka sebelumnya

karena agama adalah masalah yang sangat pribadi antara diri sendiri dan Tuhan.)

I am a Christian and have been for many years. It is that simple.

(Saya seorang Kristen dan telah bertahun-tahun (menjadi Kristen). Sesederhana itu)

Manohara lantas mengatakan dirinya sempat dilema untuk mengeluarkan pernyataan tentang keyakinan yang dipilihnya.

Perempuan yang berprofesi sebagai model tersebut juga mengingatkan tentang Bhineka Tunggal Ika yang menjadi semboyan Indonesia.

Whilst writing this, I'm still conflicted to share it as I fail to see how this is anybody's business or should make a difference in any way.