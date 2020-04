Hati-Hati! Jangan Disepelekan, AC Bisa Jadi Tempat Berkembang Biak Virus Corona, Benarkah?

// //

Kepanikan dan keresahan sedang melanda publik tanah air dan dunia akibat virus corona. Tidak heran orang mulai mencari tahu tentang pencegahan, pengobatan dan cara penularannya.

Virus corona disebut-sebut berkembang di udara dingin dan lembab.



Lalu beredar kabar bahwa air conditioner ( AC ) yang memberikan udara sejuk di ruangan dapat meningkatkan perkembangbiakan virus corona tersebut.

Dalam sebuah pesan berantai yang diterima GridHEALTH.id, seorang akademisi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. dr. Madarina Julia, Sp.A(K), MPH., Ph.D membagikan sebuah jurnal yang dia temukan tentang AC dan virus corona."Saya ingin men-share suatu paper yang saya temukan. Meskipun belum peer-reviewed, isinya sangat menarik. Paper tersebut mengatakan bahwa berdasarkan penelitian di China dan pengamatan di seluruh dunia, high temperature and high relative humidity reduce the transmission of COVID-19," tuturnya.Wanita yang merupakan istri seorang dokter spesialis bedah ortopedi konsultan, dr. Sugeng Yuwana, Sp.OT(K), FICS ini menjelaskan tentang sebagian besar korban Covid-19 adalah orang dengan status sosial menengah ke atas.