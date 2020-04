Belanja di Hypermart Bundaran PU Lewat Chat, Ini Nomor WA-nya

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Saat ini Hypermart Bundaran PU Kupang lebih memudahkan customer setianya dengan belanja on the spot atau belanja online via WhatsApp (WA) dengan nomor 082187601950.

"Belanja kini semudah chatting dengan teman sendiri," kata Meat and Fresh Department Manager, Owen, di Kupang, Minggu (5/4).

Ia mengatakan customer cukup kirimkan list belanjaan, maka barang akan disiapkan dan diantar sampai ke rumah.

"Pembayaran pun semakin mudah, kami menerima pembayaran melalui pembayaran tunai dan non tunai yakni kartu kredit, kartu debit dan Ovo Cash. Anda tetap dapat mendapatkan harga promo yang berlaku di toko," tuturnya.

Selain program terbaru tersebut, kata Owen, seperti biasa Hypermart tetap menawarkan promo akhir pekan. Spesial Ovo Cash, customer bisa dapatkan minyak goreng fortune, khong guan, ultra milk, sirup marjan dan rinso. Selain Ovo cash, harga promo juga ditawarkan untuk item-item tertentu, seperti ayam potong dengan harga Rp33.900 per ekor. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)