ARMY Heboh, Member BTS Ketahuan Rebutan Snack Jadul dari Indonesia, Lihat Penampakannya

POS-KUPANG.COM - Video member BTS memperebutkan snack jadul jadi sorotan.

Ternyata 'tersempil' sebuah merk snack jadul asal Indonesia.

Apa itu?

Munculnya snack Indonesia di acara variety BTS jadi viral, ternyata sejenis snack jadul, ini namanya!

Siapa yang tak kenal BTS?

Boyband Kpop asal Korea Selatan tersebut kini sangat populer di dunia.

Apalagi, setelah mereka merilis album terbaru, yang berjudul Map of The Soul: 7.

BTS telah comeback pada 21 Februari 2020 dengan album 'Map Of The Soul: 7' dengan lagu utama 'ON'.

Mereka pun tampil di beberapa acara televisi di Amerika Serikat.

Misalnya 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' dan 'Late Late Show with James Corden'.

Bahkan, mereka juga syuting segmen acara yang populer yaitu 'Carpool Karaoke'.

Penampilan kocak mereka pun menghibur para penggemar di dunia.