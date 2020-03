Sisi Lain dr Tirta, Belajar Jadi Muslim Lewat Mualaf, Akui Banyak Persamaan dengan Deddy Corbuzier

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Influencer dr Tirta atau yang punya nama lengkap dr Tirta Mandira Hudhi mengaku belajar jadi seorang Muslim melalui mualaf.

Karena itulah dr Tirta yang sedang naik daun karena berjuang melawan Virus Corona ini mengaku punya banyak kesamaan dengan Deddy Corbuzier.

Pengakuan dr Tirta itu ia ungkapkan di akun instagram miliknya @dr.tirta.

"Duo ngegas bersatu, kaya apa bro obrolannya? Makasih @mastercorbuzier. Ternyata kita banyak persamaan," tulis dr Tirta memberikan caption untuk foto dirinya dengan Deddy Corbuzier.

Ia kemudian mengatakan Deddy Corbuzier dan dirinya punya persamaan soal bagaimana menjadi Muslim yang baik.

"Sama2 belajar muslim melalui muallaf, sama2 ngegas, semoga ini bukan obrolan pertama kita, dan terus kolaborasi," tulis dr Tirta.

"Soon. Edukasi GAS GAS AN : INDONESIA BERSATU VS CORONA. EVERYBODY VS CORONA ! @dr.tirta x @mastercorbuzier," tulis dr Tirta lagi.

Postingan dr Tirta ini pun mendapat dukungan dan komentar beragam. Berikut beberapa di antaranya:

@revinavt: Lo mualaf kak?