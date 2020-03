Sinopsis Link Download Drakor Crash Landing on You, Luna Maya KepincutKemesraan Hyun Bin& Son Ye Jin

Sinopsis dan Link download Drama Korea Crash Landing on You Sub Indo, Luna Maya Pun Kesemsem Kemesraan Hyun Bin dan Son Ye Jin

Sinopsis dan Link download Drama Korea Crash Landing on You Sub Indo, Luna Maya Pun Kesemsem Kemesraan Hyun Bin dan Son Ye Jin

Ya Drama Korea Crash Landing on You sudah berakhir. Drama Korea Crash Landing on You berakhir pada Minggu (16/2/2020) malam.

Sementara episode pertama Drama Korea Crash Landing on You ditayangkan pada 14 Desember 2019.

Anda bisa mendownload Drama Korea Crash Landing on You di tengah artikel ini.

Drama Korea Crash Landing on You mencatatkan hasil mengesankan pada episode terakhirnya.

Episode terakhir Drama Korea Crash Landing on You sukses mencatatkan rekor baru rating penonton.

Dilansir dari Soompi, Senin (17/2/2020), Drama Korea Crash Landing on You mencetak rating nasional rata-rata 21,683 persen dan rating puncak 24,1 persen.

Bahkan, catatan rating penonton apik Crash Landing on You mengalahkan Drama Korea Goblin.

Pada Januari 2017 lalu, Drama Korea Goblin berhasil mencetak rekor rating penonton sebesar 20,5 persen pada episode terakhirnya.

Dengan hasil ini, Crash Landing on You sukses menjadi Drama Korea dengan rating penonton paling tinggi yang pernah disiarkan tvN.

drama Korea Crash Landing on You (Instagram/tvndrama.official)

Crash Landing on You diperankan oleh dua aktor dan aktris papan atas Korea Selatan.

Pemeran utama Drama Korea Crash Landing on You yaitu, Hyun Bin dan Son Ye Jin.