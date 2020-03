Cegah Virus Corona, Komplek RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Disemperotkan Disinfektan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU---Demi mencegah penyeberan virus corona, seluruh ruangan dan tempat-tempat komplek RSUD Umbu Rara Meha Waingapu disemperotkan cairan disinfektan, Rabu (25/3/2020). Penyemporotan itu dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit tersebut.

Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr Lely Harakai, M.Kes kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (25/3/2020) menjelaskan, demi mencegah penularan covid-19, pihaknya melakukan penyemperotan cairan disinfektan di seluruh ruangan dan tempat-tempat komplek RSUD. Penyemperotan cairan disinfektan itu dilakukan pada pukul 06.00 Wita tadi pagi.

"Tadi pagi kita semperot disinfektan ini jam 6, kita akan semperotkan tiap hari untuk pagi jam 6 dan sore jam 4. Cairan disinfektan ini kita beli baru kita campur sesuai protap,"jelas dr Lely.

Dikatakan dr Lely penyemperotan cairan disinfektan itu akan dilakukan pihaknya setiap hari pada pagi pukul 06.00 Wita dan sorw hari pukul 16.00 Wita. Hal ini dilakukan guna mencegah penularan virus covid-19.

"Menjaga yang sehat tetap sehat dan mengobati yang sakit.Gob bless all of us abundantly,"tulis dr Lely di group WatsApp forum PRB Sumba Timur. (*)