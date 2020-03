Jangan Sentuh Benda di Tempat Umum,Peneli Ungkap Virus Corona BertahanBerhari-hari diPermukaan Benda

via Bolasport.com

Jangan Sentuh Benda di Tempat Umum, Peneli Ungkap Virus Corona Bertahan Berhari-hari di Permukaan Benda

POS KUPANG.COM, WASHINGTON --Berjalan-jalan di tempat umum dan keramaian merupakan aktivitas hampir setiap orang

Tanpa disadari, bagian tubuh kita terutama tangan dan jari kerap memegang benda-benda yang ada di tempat umum

Sadarkah bahwa bisa saja benda-benda itu sebelumnya sudah disentuh orang lain yang mungkin sudah terinfeksi penyakit atau virus corona, sebab virus tersebut diketahui bisa bertahan berhari-hari di permukaan benda

Penelitian yang didanai AS menerbitkan hasil studinya pada Selasa (17/3/2020).

Hasil studi tersebut mengatakan bahwa selama berada di permukaan, virus corona bisa bertahan berhari-hari. Adapun di udara bisa bertahan beberapa jam.

Pakar menemukan bahwa virus yang menyebabkan penyakit Covid-19 memiliki tingkat kelayakan yang serupa di luar tubuh dengan pendahulunya yang menyebabkan SARS

Itulah mengapa, terdapat faktor-faktor lain seperti penularan lebih besar dari orang tanpa gejala menjadi pandemi besar daripada wabah SARS pada 2002-2003.

Makalah baru ini diterbitkan dalan New England Journal of Medicine (NEJM) dan dilakukan para pakar dari Pusat Kontrol dan Pencegahan Penyakit AS (CDC), Universitas California, Los Angeles dan Princeton.

Jika virus corona menempel pada tembaga, dapat dideteksi sampai empat jam.