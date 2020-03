Virus Corona Mewabah Amalkan Doa-doa ini agar Terhindari dari Covid-19, Inshaallah Dijabah Allah SWT

POS-KUPANG.COM

Pemerintah Republik Indonesia akhirnya resmi menetapkan Virus corona sebagai bencana nasional. Karena itu, publik diimbau melindungi diri dari virus mematikan asal Wuhan, China ini.

Bagaimana cara melindungi diri agar terhindar dari virus corona?

ilustrasi virus corona masuk ke Indonesia (Kompas.com)

Apa itu COVID-19 (Microbenotes)Apa itu COVID-19?COVID-19 adalah nama untuk mengidentifikasi penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ditemukan (SARS-CoV-2).Nama COVID-19 diumumkan oleh Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam suatu sidang di Jenewa, Swiss, Selasa (11/2/2020).Sebelumnya WHO memang memberi penamaan sementara virus corona yang melanda China ini dengan nama 2019-nCoV.International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) kemudian memberi nama virus tersebut SARS-CoV-2.Nama tersebut merujuk pada Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, yang merupakan jalur dari spesies SARS-CoV.Sementara COVID-19 adalah nama resmi penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut.Nama resmi tersebut diambil dari kata ‘corona’, ‘virus’, dan ‘disease’.CO: coronaVI: virusD: DiseaseSementara 19 merepresentasi tahun di mana pertama kali virus itu menyebar, 2019.Istilah ODP dan PDP muncul setelah Indonesia secara resmi mengonfirmasi ada pasien positif COVID-19.Berikut ini penjelasan apa itu ODP dan PDP.