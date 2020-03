LIVE Streaming Vidio.com PSM Makassar vs Barito Putera di Liga 1 2020, Minggu 15/3 Jam 18.30 WIB

Link LIve Streaming Vidio.com PSM Makassar vs Barito Putera di Liga 1 2020, Minggu 15/3/2020 Jam 18.30 WIB.

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan Live Streaming Vidio.com PSM Makassar vs Barito Putera di Liga 1 2020, Minggu (15/3/2020) malam.

Live Streaming PSM vs Barito Putera di Liga 1 2020 tak bisa diakses via Live Streaming Indosiar, namun khusus via Live Streaming TV Online www.vidio.com platinum (berbayar).

Walaupun tak Siaran Langsung Indosiar, duel PSM Makassar vs Barito Putera mulai jam 18.30 WIB bisa diakses via Live Streaming Vidio.com di bagian berita ini.

Laga pekan ketiga Liga 1 2020, Barito Putera tandang ke markas PSM Makassar, Sulawesi Selatan.

Pertandingan PSM Makassar vs Barito Putera bakal digelar di Stadion Andi Mattalata Makassar, Minggu (15/03/20) jam 18.30 WIB atau jam 19.30 Wita.

Di laga tandang ke markas Juku Eja itu Barito Putera tanpa didampingi Asisten Pelatih Yunan Helmi.

Eks pemain belakang Barito Putera ini mengalami sakit demam sehingga harus dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin.

Yunan yang dihubungi melalui pesan WhatsApp masih belum memberikan penjelasan.

Namun manajer tim Laskar Antasari Mundari Karya yang dihubungi mengakui kondisi Yunan Helmi saat ini.