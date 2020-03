JADWAL ACARA TV Minggu 15 Maret 2020, LIga 1 Persib vs PSS Sleman di Indosiar, Bioskop Trans TV

POS-KUPANG.COM - Berikut adalah jadwal acara TV hari Minggu 15 Maret 2020 untuk stasiun Trans TV, SCTV, ANTV, RCTI, GTV, Indosiar, dan tvOne.

Menemani waktu santai di pagi hari ada sederet FTV di SCTV dan film India di ANTV seperti Chori Chori Chupke Chupke dan Kabhi Haan Kabhi Naa.

Sementara di malam hari ada film layar lebar di Trans TV seperti Resident Evil: Retribution dan Looper.

Selengkapnya, langsung saja simak ulasan jadwal acara Trans TV, SCTV, RCTI GTV, Indosiar, ANTV dan tvOne yang dirangkum SURYAMALANG.COM.

Jadwal Acara Trans TV, Minggu 15 Maret 2020

Jam Tayang Program

01:00 CNN Tech News

01:30 CNN Sports

02:30 Sinema Indonesia

05:00 Islam Itu Indah

06:30 Insert Pagi

07:30 Ngopi Dara

08:30 Jalan Pagi-Pagi

09:30 My Trip My Adventure

10:30 Celebrity On Vacation

11:00 The Project

11:30 Insert

12:30 Brownis Jalan-Jalan

13:30 Nih Kita Kepo Weekend

14:30 Masak-Masak

15:30 Raffi, Billy & Friends

16:00 Janji Suci Raffi & Gigi

17:00 Insert Today

18:00 Bikin Laper Weekend

19:00 Bioskop Spesial Trans TV Resident Evil: Retribution

21:00 Bioskop Trans TV Looper

23:00 Bioskop Trans TV Idiana Jones and The Temple Of Doom

Jadwal Acara Indosiar, Minggu 15 Maret 2020

Jam Tayang Program

01:00 Ketawa Ala SUCA

02:30 Patroli Malam

03:00 Fokus Malam

03:30 Mamah & Aa Ber-Aksi

04:00 Penyejuk Imani Katolik

04:30 Fokus Pagi

05:30 Hidup Bersama Al-Qur'an

06:00 Indonesia Viral

06:30 Anak Angkat Yang...

08:00 Penjual Ubi Jalar Cilik Yang...

10:00 Hot Issue Pagi

10:30 Patroli

11:00 Fokus

11:30 Suamiku Terpikat Rayuan...

13:30 Kisah Tukang Pijit Tunanetra...

15:00 Live Shopee Liga 1 2020 Bali United FC vs Madura United

17:45 Live Shopee Liga 1 2020 Persib Bandung vs PSS Sleman

20:30 Live Liga Dangdut Indonesia 2020: TOP 33 - Grup 11

Jadwal Acara SCTV, Minggu 15 Maret 2020