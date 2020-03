Senk Lotta: Takut Tersinggung

POS-KUPANG.COM - Aktris dan model Senk Lotta merasakan dampak dari kekhawatiran lingkungan sekitar terhadap virus corona. Artis asal Uzbekistan yang berkarier di Indonesia ini melakukan sejumlah pencegahan agar tetap sehat dan mengurangi kemungkinan terjangkit virus.

Senk Lotta masih menemukan banyak orang di sekitar yang tidak menutup mulut saat bersin. "Aku sempat kayak saking kepikiran, ada orang bersin di depan saya, saya sampai pindah meja. Sempat sampai kayak begitu, kayak orang gila begitu pindah," kata Senk Lotta saat diwawancarai di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Kamis (12/3/2020).

Hal tersebut membuatnya agak stres dan cemas. "Aku lihat sih banyak orang di sini kalau bersin enggak tutup mulut. Jadi itu (bersin) ke mana-mana, itu sih agak bikin aku juga stres dan gara-gara itu sih aku jarang ke mal sekarang," ujar Senk Lotta.

Kata mantan istri Fauzi Baadila ini, sebenarnya ia ingin mencoba menegur orang yang tak mengikuti etika terkini itu, tetapi sungkan.

"Kadang sih pengin, kayak 'tutup mulut dong' gitu, tetapi ya i never done it, kayak takut. Takut orang tersinggung, aku mendingan menjauh saja," tutur Senk Lotta.

Tak hanya dirinya, sang ibu yang berada di Uzbekistan juga khawatir dan memintanya pulang kampung untuk sementara. Namun, ia mencoba meyakinkan sang ibunda dengan kegiatannya selama bekerja di industri hiburan.

"Mama aku, kan, tahu schedule aku seperti apa setiap hari, jadi kayaknya aman-aman saja sih. Dia tahu aku enggak pergi ke tempat yang banyak orang atau ke tempat clubbing. Hopefully dia bisa calm herself down gitu," tuturnya.

Secara pribadi, wanita kelahiran 22 September 1989 ini belum kepikiran mengungsi ke negara asalnya.

Menurut dia, bisa saja jika ia memutuskan untuk berpergian keluar negeri malah terjangkit virus di bandara. Untuk memperkecil kemungkinan terjangkitnya virus corona, ia memilih untuk tidak terlalu sering menyentuh wajahnya.

"Sekarang iya, soalnya aku baca di internet ternyata kalau kita lagi pegang sesuatu yang ada (virus) corona gitu, terus kita pegang muka itu, kan, dekat hidung, mulut, mata, bisa ketularan juga," kata Senk Lotta.

"Jadi sekarang aku enggak pegang muka kalau tangan aku enggak bersih," ujar Senk Lotta.

Ia juga selalu membawa hand sanitizer. Namun, tidak dengan penggunaan masker.

"Kalau masker, teman saya dokter (bilang), 'Kalau kamu enggak sakit, kenapa pakai masker?'. Jadi masker aku enggak pakai, paling (hand) sanitizer," tutur Senk Lotta. (kompas.com)