Fadli Zon dan Bintang ILC TV ONe Rocky Gerung Nikmati Cerutu, Sebut Ahmad Dhani Suami Mulan Jameela 

Fadli Zon & Bintang ILC TV ONe Rocky Gerung Nikmati Cerutu, Sebut Ahmad Dhani Suami Mulan Jameela

POS-KUPANG.COM - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan Rocky Gerung kompak sama-sama menghisap cerutu.

Dalam postingan di Twitter Fadli Zon @fadlizon, tidak hanya menunjukkan kekompakan dengan Rocky Gerung yang juga bintang ILC TV One, namun Fadli Zon juga menyinggung nama musisi Ahmad Dhani, suami dari Mulan Jameela.

Berikut cuitan Fadli Zon di Twitternya:

"Memperingati Hari Musik di Rumah ⁦@AHMADDHANIPRAST ⁩ n sedikit nyigar bareng kawan berpikir. Ada yg tahu siapa di sebelah sy? Pertanyaan yg tak perlu jawaban Wajah menyeringai," tulis Fadli Zon.

Postingan ini pun mendapat respon dari netizen, berikut beberapa di antaranya:

@jaya_itu: @fadlizon dan @AHMADDHANIPRAST 2 dagelan ILC

@J4ck_Pipp0: @fadlizon dan @AHMADDHANIPRAST He's "God of Regime Bullyer" Wajah dengan tangan di mulutWajah tersenyum berkacamata hitam Gw rindu Dewa Penindas Rezim

@ucikohari19: @fadlizon dan @AHMADDHANIPRAST Wiiih cerutunya hemmm Mbah kung akal sehat keren Jempolan. Salam akal sehat dan rindu Wajah memelukWajah memelukHati berputar

@dendyshabri: @fadlizon dan @AHMADDHANIPRAST Cohiba? Monte Cristo? Or Davidoff? Gw suka gaya lo... Nevertheless just enjoy Wajah dengan sebelah mata mengedip