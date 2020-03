Sinopsis dan trailer Drama Korea Hi, Bye Mama

Inilah 5 Drama Korea dengan Rating Tertinggi di Awal Maret 2020, Menyesal Kalau Sampai Terlewatkan!

POS-KUPANG.COM - Inilah 5 Drama Korea dengan Rating Tertinggi di Awal Maret 2020, Menyesal Kalau Sampai Terlewatkan!

Ini kabar gembira untuk kamu para peggemar drama Korea. Pada awal bulan Maret 2020 banyak drama Korea populer yang masih tayang atau baru tayang.

Beberapa di antaranya sanggup meraih rating tinggi dalam penayangannya.

• KISAH CINTA Bak Drama Korea, Kenalan di FB, Jatuh Cinta, Lalu Nikah, Ternyata Calon Suami Kaya Raya

Drama Korea apa saja yang meraih rating tertinggi di awal Maret 2020? Simak informasi lengkapnya berikut ini:

The Cursed (5 %)

Drama Korea The Cursed menceritakan kisah Im Jin Hee (Uhm Ji Won), seorang reporter yang meliput kasus kekerasan yang melibatkan Forest, perusahaan IT terbesar di Korea Sealatan mampu meraih rating yang cukup tinggi di awal Maret 2020.

Drama yang mulai tayang sejak 10 Februari 2020 ini berhasil meraih rating 5 persen untuk episode teranyarnya.

Hi Bye, Mama! (5,8%)

Drama Korea pengganti Crash Landing on You, Hi Bye, Mama! ini juga berhasil meraih rating yang tinggi di awal Maret dengan meraih 5,8 persen.