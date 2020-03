Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Bagai Langit dan Bumi Via Vallen, Setulus Dalamnya Rasa Cintaku

POS-KUPANG.COM - Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Bagai Langit dan Bumi Via Vallen, Setulus Dalamnya Rasa Cintaku

Berikut Chord gitar lagu / Kunci gitar lagu Via Vallen - Bagai Langit Dan Bumi :

Intro: C ~ Em ~ F ~ C ~

Dm ~ Em ~ Dm G C ~

C Em

~ Bagaikan langit dan bumi

F

Aku dan engkau

C

Selamanya takkan pernah

Dm

Bisa kan bersama

Am

Sadar ku siapa

G

yang tak pantas untuk