PN Ende Studi Banding Soal Zona Integritas WBK di PN Oelamasi

POS-KUPANG.COM I OELAMASI--Jajaran Pengadilan Negeri (PN) Oelamasi, Kabupaten Kupang, mendapat kunjungan dari Tim PN Ende.

Kehadiran Tim PN Ende ini dalam rangka mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dari rilis berita Humas PN Oelamasi yang dikirim ke Pos Kupang, Jumat (6/3) disebutkan, Tim dari PN Ende dibawah Pimpinan KPN I Komang D.Prayoga, SH, M.Hum diterima langsung oleh KPN Oelamasi, Decky A. S. Nitbani, SH, MH bersama seluruh aparatur PN Oelamasi.

Dipilihnya PN Oelamasi sebagai tujuan bechmarking dan Visitasi ZI, karena pada tahun 2019 PN Oelamasi berhasil memperoleh predikat WBK dari Kemenpan RB.

Dengan datang langsung ke PN Oelamasi, mengamati secara dekat sarana prasarana, inovasi layanan publik dan mendengar secara lengkap dan detail kiat-kiat PN Oelamasi dalam meraih WBK, diharapkan PN Ende yang dipilih oleh Dirjen Badilum sebagai salah satu Satker Di Wilayah PT Kupang untuk mengikuti WBK pada tahun 2020 ini, dapat mengadopsi dan meningkatkan apa yg sudah dilaksanakan oleh PN Oelamasi.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa presentasi tentang ZI, on the spot terhadap dokumen ZI dan visit tour ke seluruh area kerja dan layanan publik yg ada di PN Oelamasi.

Dalam pemaparannya, KPN Oelamasi, Decky A. S. Nitbani, SH, MH, mentransfer semua ilmu dan pengalaman pelaksanaan Zona Integritas pada Tim PN Ende, agar semakin banyak PN di NTT dapat meraih WBK.

Tim PN Ende mendapat pencerahan, bahwa bukan hanya sarana prasarana yang perlu ada secara prima tapi juga implementasi dari seluruh layanan publik agar melayani dengan sungguh-sungguh kepada masyarakat.

• Penutupan Jalan di Oeleta Bikin Siswa Panjat Tembok, Lurah Penkase Sudah Lakukan Mediasi

• DPC Demokrat Ngada Adakan Rakercab, Fit and Proper Test Model Baru? Simak Liputannya!

• Jefri Riwu Kore Minta Tambahan Dokter Ahli di RSUD SK Lerik Kota Kupang

• Pertanda Kurang Bersih, Begini 10 Mitos Tentang Kutu Rambut

Juga peran Media dalam publikasi sangat vital pada era digitalisasi ini. Juga agar dapat melaksanakan inovasi yang out of the box dari tupoksi pengadilan. Yang lebih penting, katanya? adalah menjaga integritas dari seluruh aparatur pengadilan. Setelah diajak visit tour melihat sarana prasarana dan layanan publik di PN Oelamasi.