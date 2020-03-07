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Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Lost Stars Milik Adam Levine, God Tell Us The Reason
Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Lost Stars Milik Adam Levine, God Tell Us The Reason
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Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Lost Stars Milik Adam Levine, God Tell Us The Reason
Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Lost Stars Milik Adam Levine, God Tell Us The Reason
POS-KUPANG.COM - Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Lost Stars Milik Adam Levine, God Tell Us The Reason
Chord kunci gitar Lost Stars Adam Levine:
Intro : F
Verse 1 :
F
Please dont see
F
Just a boy caught up in dreams and fantasies
F
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Editor: Hasyim Ashari
Sumber: Tribunnews