SMKN 4 Kupang Jadi Sub Kampus Politeknik Negeri Surabaya

Lembaga pendidikan SMKN 4 Kupang kini menjadi sub kampus Politeknik Negeri Surabaya

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Seiring meningkatnya persaingan di dunia industri dan tenaga kerja, dunia pendidikan khususnya pendidikan kejuruan/vokasi harus terus berbenah dalam hal penyiapan sumber daya manusia kompeten dan kompetitif terutama di tingkat SMK dan Politeknik.

SMKN 4 Kupang sebagai salah satu sekolah kejuruan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang konsern dalam bidang seni dan industri kreatif serta teknologi informasi, melakukan kerjasama kemitraan dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).

Demikian disampaikan oleh Kepala SMKN 4 Kupang Semi Ndolu kepada POS-KUPANG.COM, di ruang kerjanya, Kamis (5/3/2020).

Semi Ndolu katakan penandatanganan MoU dengan PENS dilakukan Rabu, 4 Maret 2020 di gedung Pascasarjana PENS antara Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Kepala SMKN 4 Kupang, Direktur Seameo Seamolec dan SEAMEO QITEP in Language.

Dia jelaskan bahwa program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) ini bersinergi antara PENS, SMK dan 7 Seameo Center yakni: Seameo Biotrop, Seameo Seamolec, Seameo Recfon, Seameo Ceccep, Seameo Qitep in Science, Seameo Qitep in Language, dan Seameo Qitep in Mathematics.

Semi menyampaikan Direktur PENS, Dr. Zainal Arief, ST., MT dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa prodi PJJ ini sudah mendapatkan ijin penyelenggaraan dari Kemenristek Dikti pada tahun 2017 dan telah terakreditasi B.

"Dia menjelaskan hadirnya prodi PJJ ini bertujuan untuk bisa memfasilitasi peserta didik diluar Surabaya untuk bisa melanjutkan pendidikan di PENS tanpa harus datang ke Surabaya. Kendati demikian, mutu pendidikan jarak jauh ini tetap dijaga dan menjadi perhatian penting, dengan memanfaatkan model pembelajaran blanded learning, online dan offline learning," ungkap Semi.

Lanjut Semi, Dr., Ir., Gatot Hari Priowirjanto selaku Koordinator 7 Seameo Center Indonesia dalam kesempatan tersebut mendorong seluruh SMK agar mulai berpikir out of The box, terus mengembangkan sekolah melalui berbagai program kemitraan demi peningkatan mutu pendidikan dan terutama kebekerjaan tamatan baik di dalam maupun luar negeri.

"Dijelaskannya, dalam program PJJ ini selain perkuliahan dilakukan secara blanded learning, mahasiswa wajib dibekali dengan kemampuan bahasa Inggris, bahasa Jepang dan kewirausahaan" imbuhnya.

Sementara itu, Reesa Akbar, S.T, MT, Ph.D, ujar Semi, dalam sosialisasi PJJ PENS dan Aplikasi Ethol, menyampaikan bahwa sistem hybrid PJJ PENS dilakukan dengan pola kuliah online diikuti oleh mahasiswa tanpa pendampingan dari Tutor sedangkan kuliah praktik (offline) dilakukan dengan pola tatap muka di PBJJ yakni SMKN 4 Kupang dengan pendampingan Tutor/guru SMKN 4 Kupang yang ditunjuk.

"Kerjasama PENS dan SMKN 4 Kupang ini adalah yang kedua kalinya, yakni pada November 2019 lalu terkait Dual System Program dan saat ini terkait Program PJJ pada Jurusan Teknik Informatika (D3)", tegas Semi.

"Terus terang saya sangat bangga dan bersyukur pada Tuhan karena SMKN 4 Kupang terpilih sebagai satu-satu sub kampus PENS di NTT saat ini. Kami sudah siapkan fasilitas lab komputer dan juga tutor yang kompeten", tambahnya.

Semi sampaikan, sebagai informasi bagi masyarakat bahwa pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun 2020 ini dapat lakukan secara daring melalui website PENS yakni: www.pjj.pens.ac.id mulai bulan Maret - Juni, dan pendaftaran ulang pada bulan Juli, sedangkan Orientasi Mahasiswa Baru (Offline dan Online) serta Kuliah perdana dimulai bulan Agustus.

Bagi mahasiswa juga tersedia sejumlah beasiswa. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)